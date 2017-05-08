На трассе Челябинск – Курган автобус протаранил легковушку, есть пострадавшие

Публикации за 08.05.17

На автодороге Челябинск – Курган пасажирский автобус врезался в легковушку.

Как передает РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне в 17 часов 20 минут на 92-ом километре трассы «Иртыш» недалеко от Шумихи.

По информации очевидцев, водитель автобуса при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с ВАЗ-ом 14-ой модели.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры легковушки. «В машине было трое, среди них беременная женщина, она в тяжелом состоянии, парням тоже досталось, все в больнице», – написал в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» знакомый пострадавших.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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