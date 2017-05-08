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Челябинск

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Публикации за 08.05.17

На Южном Урале поваленные ветром деревья придавили около десятка машин

На Южном Урале поваленные ветром деревья придавили около десятка машин

В Челябинской области шквалистый ветер обрушил деревья на припаркованные автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские автовладельцы массово выкладывают в соцсети снимки авто, поврежденных в результате разгула стихии.

Под завалами во время не спиленных деревьев в разных городах Южного Урала оказались около десятка машин.

Так, в Челябинске накануне днем огромное дерево придавило сразу три легковушки, оставленные на проспекте Ленина. В результате ЧП пострадавших нет, однако, судя по снимкам, автовладельцев ждет дорогостоящий ремонт.

Похожий случай произошел 7 мая на улице Лихачева в Миассе. Под тяжестью упавшего дерева на кузове одного из автомобилей образовались вмятины, у другого – сильно деформирован капот и разбито лобовое стекло.

Не устоявшие под натиском ветра сухие деревья побили также машины в Магнитогорске и Златоусте.

В настоящее время автомобилисты готовят судебные иски к управляющим компаниям с требованием возместить причиненный имуществу вред.

Челябинск, Юлия Димова

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