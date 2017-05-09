Жительница Снежинска проломила череп 91-летнему ветерану

Публикации за 09.05.17

В Челябинской области раскрыто зверское нападение на ветерана труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел накануне днем в деревне Знаменка Каслинского района. В дом к 91-летней старушке пришла незнакомая женщина.

Гостья стала требовать у хозяйки деньги, а когда та отказала, привязала пенсионерку к стулу, схватила чайник и несколько раз ударила им жертву по голове.

Избитую в собственном доме старушку обнаружили соцработник и соседка. Местные жители оказали пострадавшей первую помощь, после чего отвезли в больницу Каслей. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму.

На место ЧП вызвали полицейских. Как отмечают жители Знаменки в соцсетях, сбежавшую преступницу ловили всей деревней. А когда женщину разыскали, та заявила, что страдает провалами в памяти и не помнит, что произошло.

Задержанной оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Снежинска. Женщину поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время ей готовятся предъявить обвинение по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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