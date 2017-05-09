Южноуральские поисковики нашли останки 12 солдат, погибших в августе 42-ого под Сталинградом

Публикации за 09.05.17

Участники челябинского поискового отряда «Ориентир» нашли останки более десятка воинов, погибших в Сталинградской битве. Личность одного из бойцов уже установлена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной организации, поисковые работы в районе станицы Трехостровской Иловлинского района Волгоградской области велись с 26 апреля. В ходе экспедиции «Дон-2017» обнаружены останки 12 военнослужащих Красной Армии, пропавших без вести более 70 лет назад.

Исследуемый активистами период относится к начальной фазе Сталинградской битвы. Именно тогда немецкие дивизии неумолимо подступали к Волге и Сталинграду, а советским бойцам был отдан приказ «Ни шагу назад!», запрещающий самовольный отход с боевых позиций.

К середине августа 1942-ого года остатки обескровленных стрелковых дивизий, танковых и артиллерийских частей, сражавшиеся в излучине реки Дон, оказались зажаты на небольшом участке территории. Противник не заставил долго ждать: очередной удар пришелся на 117-ый гвардейский стрелковый полк, находившийся на самой удаленной позиции.

Именно на этом участке обороны поисковики обнаржуили останки военнослужащих со знаками «Гвардия». Во время раскопок у одного из них также нашли самодельный медальон-вкладыш с информацией о владельце. Погибшим оказался Козодаев Семен Никитович, уроженец Тамбовской области. В настоящее время ведется розыск его родственников. .

Среди бойцов оказался и лейтенант Красной Армии. При командире обнаружены планшет, компас и ложка.

В минувшую субботу южноуральские поисковики свернули полевой лагерь. Очередную серию экспедиций планируется начать в 75-ую годовщину боя под Трехостровской – в августе этого года. Тогда же запланировано захоронение найденных участников битвы на воинском мемориале станицы.

Челябинск, Юлия Димова

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