Жительница Сосновского района похоронила мужа, чтобы содержать детей

Публикации за 10.05.17

Жительница Сосновского района Челябинской области в течение девяти лет обманывала пенсионный фонд, получая пенсию по утрате кормильца, который на самом деле был жив и здоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде Сосновского района, весной 2008 года супруг перестал выходить с женщиной на связь – он просто ушел из дома и ничего не сообщил о своем местонахождении. «Вдова» даже опознала своего супруга в одном из трупов, личность которого пытались установить стражи порядка – этот труп ей показали после подачи заявления о пропаже мужчины.

После этого женщина получила возможность оформить свидетельство о смерти своего супруга и обратиться в Управление ПФР с заявлением о начислении ей и ее несовершеннолетним детям пенсии по утрате кормильца. В ноябре 201 года женщина узнала, что ее супруг на самом деле жив. Этот факт она решила скрыть от соответствующих служб и не стала обращаться в пенсионный фонд с заявлением об отмене выплаты пенсий.

Это мошенничество вскрылось лишь в марте текущего года. Всего за девять лет женщине было незаконно начислено более 1,8 миллиона рублей. Районный суд счел жительницу Сосновского района виновной в мошенничестве и причинившей ущерб пенсионному фонду в особо крупном размере. В итоге «вдове» грозило до десяти лет тюремного заключения, однако суду пришлось принять во внимание ряд смягчающих факторов: женщина признала вину, раскаялась в содеянном, активно сотрудничала со следствием, частично возместила ущерб, плюс ко всему у нее на иждивении трое несовершеннолетних детей.

В итоге женщина была приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

В Миассе шутка с наручниками закончилась вызовом спасателей. / Бывший чиновник мэрии Златоуста заплатит 50 тысяч рублей за махинации с землей. / Прокурор Челябинской области лично проконтролирует ход расследования дела об избиении ветерана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»