NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.05.17

Песочница с дырявой крышей и качели без сидений: в поселках под Челябинском дворовые аттракционы опасны для детей

Песочница с дырявой крышей и качели без сидений: в поселках под Челябинском дворовые аттракционы опасны для детей

В Сосновском районе детские площадки не соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, несоблюдение требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также национального стандарта в части оборудования и покрытия детских игровых площадок зафиксировано в двух населенных пунктах. Так на детской площадке, расположенной по улице Ленина в поселке Кременкуль, в конструкции песочницы обнаружены два металлических ржавых угла с острыми концами. Кроме того, на качеле-вертушке отсутствовало несколько сидений.

Еще одну травмоопасную площадку инспекторы обнаружили в деревне Казанцево. На детской карусели в микрорайоне Славино, где, по идее, должна быть платформа, торчат лишь два железных предмета с острыми краями. Серьезные дефекты имеет и песочница в форме гриба. Крыша игровой конструкции сильно прохудилась, местами отслаивается кровельный материал.

По итогам проверки главам Кременкульского и Рощинского сельских поселений внесены предостережения о недопустимости нарушений закона об охране жизни и здоровья детей вследствие ненадлежащего содержания игровых площадок.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.05.17

Челябинец, убивший бригаду медиков с 10-месячным пациентом, не смог обжаловать приговор. / Начальница отделения почты в Кыштыме попалась на взятке. / Суд заставил златоустовского предпринимателя убраться из парка птиц «Таганай».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter