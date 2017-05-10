Песочница с дырявой крышей и качели без сидений: в поселках под Челябинском дворовые аттракционы опасны для детей

Публикации за 10.05.17

В Сосновском районе детские площадки не соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, несоблюдение требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также национального стандарта в части оборудования и покрытия детских игровых площадок зафиксировано в двух населенных пунктах. Так на детской площадке, расположенной по улице Ленина в поселке Кременкуль, в конструкции песочницы обнаружены два металлических ржавых угла с острыми концами. Кроме того, на качеле-вертушке отсутствовало несколько сидений.

Еще одну травмоопасную площадку инспекторы обнаружили в деревне Казанцево. На детской карусели в микрорайоне Славино, где, по идее, должна быть платформа, торчат лишь два железных предмета с острыми краями. Серьезные дефекты имеет и песочница в форме гриба. Крыша игровой конструкции сильно прохудилась, местами отслаивается кровельный материал.

По итогам проверки главам Кременкульского и Рощинского сельских поселений внесены предостережения о недопустимости нарушений закона об охране жизни и здоровья детей вследствие ненадлежащего содержания игровых площадок.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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