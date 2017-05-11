NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.05.17

Житель Миасса убил родственников: обижали бабушку

Житель Миасса убил родственников: обижали бабушку

30-летний житель Миасса признан виновным в двойном убийстве и приговорен к пятнадцати годам колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, 12 июня минувшего года осужденный находился в квартире своего дяди – мужчины вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый взял в руки перекладину и принялся наносить удары дяде и его сожительнице. Избив мужчину с женщиной, злоумышленник задушил обоих с помощью полотенца.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Он объяснил, что дядя и его сожительница обитали в квартире его бабушки. Оба погибших нигде не работали, часто злоупотребляли спиртным, били пожилую родственницу и отбирали у нее пенсию. В день убийства мужчина пришел к дяде специально, чтобы поговорить об этом, однако все закончилось трагично.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

Исторические здания Челябинска заляпали безвкусной рекламой. / ММК нарастил чистую прибыль в 1,5 раза. / Житель Октябрьского приютил на своем участке диких волков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter