Житель Миасса убил родственников: обижали бабушку

Публикации за 11.05.17

30-летний житель Миасса признан виновным в двойном убийстве и приговорен к пятнадцати годам колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, 12 июня минувшего года осужденный находился в квартире своего дяди – мужчины вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый взял в руки перекладину и принялся наносить удары дяде и его сожительнице. Избив мужчину с женщиной, злоумышленник задушил обоих с помощью полотенца.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Он объяснил, что дядя и его сожительница обитали в квартире его бабушки. Оба погибших нигде не работали, часто злоупотребляли спиртным, били пожилую родственницу и отбирали у нее пенсию. В день убийства мужчина пришел к дяде специально, чтобы поговорить об этом, однако все закончилось трагично.

Челябинск, Олег Кирьянов

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