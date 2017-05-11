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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

Челябинцы переполошились из-за ребенка, ползающего по карнизу окна девятиэтажки

Челябинцы переполошились из-за ребенка, ползающего по карнизу окна девятиэтажки

Жители Челябинска заметили на карнизе открытого окна квартиры одного из многоэтажных домов в Металлургическом районе ползающего малыша. Сообщение об этом вместе с фотографиями с места событий были сразу же опубликованы в соцсетях.

Фото группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)
Фото группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент имел место в доме 14а по ул. Пети Калмыкова.

Жители города в комментариях под этим фото сразу же переполошились. «Срочно звоните в полицию, сейчас ребенок в окне, но спустя минуту может оказаться за ним», – написал кто-то из комментаторов. Другие ругали безответственную мать ребенка, третьи наседали на автора фото, заявляя, что вместо того, чтобы снимать происходящее на камеру, ему стоило бы предотвратить возможную трагедию.

Позднее в комментариях один из пользователей рассказал, что все завершилось благополучно, однако ребенок из этой квартиры якобы не в первый раз оказываться в столь опасном положении: «Да жив малыш. Пару раз чуть было не сорвался вниз, но потом пришла мать и забрала его. В этой квартире подобная картина едва ли не каждый день».

Челябинск, Олег Кирьянов

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