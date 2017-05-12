Подано ходатайство на заочный арест экс-губернатора Челябинской области

Публикации за 12.05.17

Следователи обратились в суд с ходатайством на заочный арест экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как уже сообщал «Новый День», следователи четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области. Юревичу инкриминируют преступления, предусмотренные ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

«Следствие полагает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на федеральном телеканале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы,– заявляют в ведомстве. – Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск».

По словам адвокатов Юревича, сегодня следователи передали в суд три тома материалов дела и ходатайство об избрании в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение должно быть принято сегодня.

Челябинск, Павел Зварзин

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