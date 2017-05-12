Почему Тельцы предпочитают all inclusive?

Публикации за 12.05.17

Связисты МегаФона выяснили предпочтения абонентов родившихся под знаком Тельца.

Связисты выяснили, что абоненты, родившиеся в апреле-мае, чаще других подключаются к тарифным планам «Все включено».

Согласно статистике, каждый четвертый Телец в сети МегаФон выбирает в линейке пакет «Все включено S», а каждый 10 отдает предпочтение тарифу «Все включено М». Что вполне свойственно рациональным представителям этого Знака Зодиака.

Есть и другие мобильные тренды абонентов-Тельцов:

«Тельцы завершают проект под названием «МегаГороскоп». За год мы проанализировали мобильные предпочтения всех представителей Зодиакального круга. И выяснили, что даже высокие технологии поддаются астрологии, поскольку каждому Знаку свойственен выбор определенных тарифов, моделей смартфонов, объема интернет-трафика и т.д. А для некоторых абонентов мобильный гороскоп стал своеобразной памяткой, на которую они ориентировались при выборе девайса, опции или объема необходимой связи», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Челябинск, Виктор Елисеев

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