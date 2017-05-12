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Публикации за 12.05.17

Челябинцы «взяли серебро» в мобильном интернете
Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

Челябинцы «взяли серебро» в мобильном интернете

Челябинцы – вторые по мобильным интернет-аппетитам.

Жители Челябинской области обгоняют тюменцев и свердловчан в глобальной сети, но отстают от курганцев по интернет-аппетитам. Такой рейтинг интернет-продвинутых регионов составили связисты «МегаФона», проанализировав трафик, тип гаджетов и мобильное поведение уральцев.

По данным исследователей «Ромира», уже 81% интернет-пользователей в России используют мобильное подключение и лишь 5% никогда не пробовали выходить в сеть со смартфонов или планшетов. Россияне предпочитают мобильный интернет для общения в соцсетях (84%) и поиска информации (75%). Каждый четвертый респондент практикует чтение в интернете и играет в сетевые игры, а финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом пользуется 21% респондентов.

Пользователь интернета в Челябинской области в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объем данных, равный более 4 000 электронных книг. Для сравнения в Свердловской области этот показатель меньше на 3%, а в Курганской области больше на 10%. Интересно, что только за последний год число челябинцев, которые перевели свои смартфоны на высокоскоростной интернет 4G, выросло почти на 80%.

«Сегодня уже каждый второй абонент «МегаФона» выходит в сеть со смартфона. Благодаря скоростному интернету гаджеты позволяют следить за здоровьем, контролировать денежные поступления и расходы, изучать языки, совершать виртуальные путешествия и все это в онлайн-режиме. Все больше наших абонентов используют эти возможности. Помимо жителей Челябинска, в тройку самых «качающих» городов также входят Магнитогорск и Миасс», – рассказала Анна Козлова, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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