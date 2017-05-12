Коррупционная вилка: сеть ресторанов из Магнитогорска наказали за взятку сотруднику Роспотребнадзора

Публикации за 12.05.17

В Магнитогорске сеть заведений общественного питания (компания «Ресто-групп») оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение чиновнику одного из надзорных ведомств.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, представитель компании решил купить покровительство сотрудника Роспотребнадзора путем передачи ему кухонной утвари и продуктов питания.

С требованием наказать компанию «Ресто-групп» в суд обратились сотрудники магнитогорской прокуратуры. Надзорному ведомству стало известно о подкупе главного специалист местного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, который имел место в 2011-2012 годах.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, представитель компании трижды передавал сотруднику Роспотребнадзора незаконное вознаграждение в виде кухонной утвари и продуктов питания в обмен на покровительство. При этом, следствие не стало открывать уголовное производство в отношении принявшего взятку чиновника, потому как срок давности этого правонарушения истек – о факте взяточничества стало известно только в августе минувшего года. А вот возбудить административное производство против самой компании это не помешало.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

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