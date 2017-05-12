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Челябинск

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Публикации за 12.05.17

Тоска по инопланетянам: южноуральцы вновь увидели в небе НЛО (ВИДЕО)

Тоска по инопланетянам: южноуральцы вновь увидели в небе НЛО (ВИДЕО)

Жители Красноармейского района Челябинской области заметили неопознанный летающий объект. И зафиксировали его на видео.

На опубликованных местными жителями кадрах запечатлен яркий луч.

По мнению специалистов, с учетом перспективы луч очень похож на след от самолета.

Однако очевидцы утверждают, объект находился в небе всего несколько минут, после чего бесследно исчез, а след от самолета «растворялся» бы постепенно.

Напомним, что неделю назад в соцсетях снимки загадочного объекта выкладывали жители Копейска.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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