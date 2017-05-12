Тоска по инопланетянам: южноуральцы вновь увидели в небе НЛО (ВИДЕО)

Жители Красноармейского района Челябинской области заметили неопознанный летающий объект. И зафиксировали его на видео.
На опубликованных местными жителями кадрах запечатлен яркий луч.
По мнению специалистов, с учетом перспективы луч очень похож на след от самолета.
Однако очевидцы утверждают, объект находился в небе всего несколько минут, после чего бесследно исчез, а след от самолета «растворялся» бы постепенно.
Напомним, что неделю назад в соцсетях снимки загадочного объекта выкладывали жители Копейска.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 12.05.17
Коррупционная вилка: сеть ресторанов из Магнитогорска наказали за взятку сотруднику Роспотребнадзора. / Челябинцы «взяли серебро» в мобильном интернете. / Почему Тельцы предпочитают all inclusive?. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»