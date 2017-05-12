Прокуратура наказала челябинских чиновников за волокиту

Публикации за 12.05.17

Прокуратура Челябинска выявила нарушения законодательства в деятельности местного комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, а также в деятельности главного управления архитектуры и градостроительстве городской администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вскрыты факты нарушения сроков принятия решение по предварительному согласованию предоставления участков земли, а также по утверждению схем расположения участков на кадастровых планах.

Сообщается, что заявление от гражданина поступило в комитет еще в январе ткущего года, а решение о предварительном согласовании было вынесено только через два с половиной месяца, более того, распоряжение заместителя мэра Челябинска по имущественным и правовым вопросам было издано только в конце марта. С такими же нарушениями были приняты решения по 11 другим заявлениям граждан.

По результатам прокурорской проверки мэру Челябинска внесено представление об устранении соответствующих нарушений, кроме того, четыре должностных лица Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями, а также Главного управления архитектуры и градостроительства городской администрации будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Постановлением прокуратуры глава управления земельных отношений при комитете по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму в 3 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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