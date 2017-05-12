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Публикации за 12.05.17

МУП ЧелябГЭТ не признали банкротом, невзирая на миллиардный долг

МУП ЧелябГЭТ не признали банкротом, невзирая на миллиардный долг

Арбитражный суд Челябинской области оставил без удовлетворения иск, поданный инспекцией Федеральной налоговой службы России в Центральном районе Челябинска. Налоговики требовали признать Муниципальное унитарное предприятие ЧелябГЭТ банкротом. Суд отказал, невзирая на тот факт, что предприятие успело накопить долгов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве одного из основных аргументов суда при отказе в банкротстве называется отсутствие претензий к предприятию со стороны других юридических лиц. Фактически претензии к ЧелябГЭТ предъявляет только инспекция ФНС. В итоге было принято решение об устранении недоразумения и взыскании пени.

Впрочем, это решение не дает повода для радости, в том числе, и ряду чиновников, так как теперь выкуп части активов предприятия инвесторам будет недоступен.

Челябинск, Олег Кирьянов

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