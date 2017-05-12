МУП ЧелябГЭТ не признали банкротом, невзирая на миллиардный долг

Публикации за 12.05.17

Арбитражный суд Челябинской области оставил без удовлетворения иск, поданный инспекцией Федеральной налоговой службы России в Центральном районе Челябинска. Налоговики требовали признать Муниципальное унитарное предприятие ЧелябГЭТ банкротом. Суд отказал, невзирая на тот факт, что предприятие успело накопить долгов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве одного из основных аргументов суда при отказе в банкротстве называется отсутствие претензий к предприятию со стороны других юридических лиц. Фактически претензии к ЧелябГЭТ предъявляет только инспекция ФНС. В итоге было принято решение об устранении недоразумения и взыскании пени.

Впрочем, это решение не дает повода для радости, в том числе, и ряду чиновников, так как теперь выкуп части активов предприятия инвесторам будет недоступен.

Челябинск, Олег Кирьянов

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