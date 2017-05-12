На Южном Урале привлекли к ответственности главу секты

Публикации за 12.05.17

Глава ячейки религиозной организации «Орда» (запрещена в Челябинской области) Коркино привлечен к административной ответственности в связи с осуществлением миссионерской деятельности в нарушение закона о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, руководитель секты занимался незаконным распространением информации о своем вероучении на территории поселка Первомайский, пытаясь таким образом вовлечь местных жителей в религиозное объединение.

«Деятельность ячейки оккультной религиозной организации под названием «Орда» запрещена в Челябинской области в соответствии с решением областного суда от 16 апреля 2014 года», – подчеркивают в прокуратуре.

На данный момент в ведомстве решают вопрос о прекращении деятельности этой организации на территории региона.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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