Увидеть Казань и умереть: южноуральский стоматолог выплатил 76 тысяч рублей алиментов ради автопутешествия

Публикации за 12.05.17

Житель Кунашакского района согласился выплатить алименты ребенку ради поездки к родственникам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, исполнительное производство о взыскании задолженности с молодого отца возбуждено еще в 2014 году. Мужчина полагал, что от 500 до 3 тысяч рублей в месяц его бывшей жене достаточно на содержание сына. Поскольку официального дохода горе-папаша не имел, расчет алиментов производился на основании среднероссийской зарплаты. Таким образом, к апрелю 2017 года долг достиг 76 тысяч рублей. Чтобы избежать финансовых расходов, должник прописался в доме у матери и переписал все свое имущество на третьих лиц. Сам мужчина открыл в одном из поселков Кунашакского района стоматологический кабинет, где и оказывал медицинские услуги. При этом по документам все имеющееся у зубного оборудование принадлежало другому человеку. Судебные исполнители предупредили южноуральца, что если он не легализует доходы и не погасит долг, ему запретят садиться за руль. Должник смекнул, что перспектива даже временно лишиться прав будет стоить ему поездки к родным в Татарстан, чего он допустить никак не мог. В итоге мужчина в два приема закрыл накопившуюся задолженность и пообещал в ближайшее время предоставить справку о доходах для дальнейшей корректировки платежа.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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