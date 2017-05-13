Суд оставил Юревича на свободе

Публикации за 13.05.17

Суд не удовлетворил ходатайство следователей о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Решение вынес вчера Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», претензии к экс-чиновнику и экс-депутату появились в марте текущего года. Юревича обвинили в получения взятки и подстрекательстве к клевете.

Тогда Юревич заявил, что готов дать следователям все необходимые объяснения. Однако повестки, предписывавшие ему явиться на допрос 17 и 20 марта, экс-губернатор проигнорировал. После этого СКР пригласил его для допроса 10 апреля, предупредив, что если пообщаться с экс-чиновником не удастся и на этот раз, Юревич будет объявлен в международный розыск. Юревич не пришел, розыск объявили. А затем обратились в суд с ходатайством о заочном аресте. Все это время Юревич официально находится в Лондоне, где, по его словам, проходит лечение. По словам адвокатов экс-губернатора, суд вынес вердикт, опираясь на документы о состоянии здоровья их подзащитного.

Челябинск, Павел Зварзин

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