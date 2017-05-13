В Челябинске полицейский сбил на «зебре» двух младшеклассников

Публикации за 13.05.17

В Челябинске полицейский сбил на переходе двух школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 12 мая в 20 часов 55 минут у дома №196 по улице Российской. 46-летний сотрудник полиции в автомобиле «Шевроле», поворачивая налево, не пропустил пешеходов и сбил двух мальчиков 2008 года рождения. Дети получили телесные повреждения.

«Полицейский оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь. Алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено», – утверждают в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП началась служебная проверка. «Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из службы в полиции, – заявляют в главке. – Руководство ГУ МВД России по Челябинской области приняло решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим».

Челябинск, Павел Зварзин

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