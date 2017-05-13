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Челябинск

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Публикации за 13.05.17

Капризная весна: грядущая ночь на Южном Урале будет морозной

Капризная весна: грядущая ночь на Южном Урале будет морозной

Грядущая ночь на Южном Урале будет морозной: столбики термометров в различных районах Челябинской области опустятся до 0 – минус 3 градусов Цельсия. На почве возможны заморозки до минус 5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 14 мая потеплеет максимум до +17, в горных районах – не выше плюс семи. Будет ветрено и дождливо, в отдельных территориях возможен снег.

Дождь с мокрым снегом синоптики прогнозируют и в ночь на понедельник, 15 мая. Ночь будет холодной: от минус 2 до плюс 3.

Согласно предварительным прогнозам, прохладная и дождливая погода сохранится практически до конца месяца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.05.17

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