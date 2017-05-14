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Публикации за 14.05.17

Как погибла жизнь на Марсе – свежая версия ученых

Как погибла жизнь на Марсе – свежая версия ученых

Жизнь на Марсе погибла около 3,7 млрд лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению ученых до катастрофы на Марсе было множество водоемов, в которых обитали простейшие организмы. Их убил вулкан, названный людьми Олимпом за свои гигантские размеры: его высота составляет 21,2 км от основания, а ширина почти в 30 раз превышает его высоту, что говорит об извержениях в течение длительных периодов времени. Одно из таких извержений привело к смещению оси планеты на 20 градусов, что существенно изменило климат. Свою лепту внесли и другие вулканы Марса – потоки лавы превратили воду на планете в пар, лишив живые организмы среды обитания.

Ученые не исключают, что процесс мощных извержений запустил упавший на Марс метеорит, сообщают Nation News.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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