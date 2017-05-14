Как погибла жизнь на Марсе – свежая версия ученых

Публикации за 14.05.17

Жизнь на Марсе погибла около 3,7 млрд лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению ученых до катастрофы на Марсе было множество водоемов, в которых обитали простейшие организмы. Их убил вулкан, названный людьми Олимпом за свои гигантские размеры: его высота составляет 21,2 км от основания, а ширина почти в 30 раз превышает его высоту, что говорит об извержениях в течение длительных периодов времени. Одно из таких извержений привело к смещению оси планеты на 20 градусов, что существенно изменило климат. Свою лепту внесли и другие вулканы Марса – потоки лавы превратили воду на планете в пар, лишив живые организмы среды обитания.

Ученые не исключают, что процесс мощных извержений запустил упавший на Марс метеорит, сообщают Nation News.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.05.17

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