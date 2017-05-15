Замначальника ГИБДД Магнитогорска получил 5 лет за «крышевание» маршруток

Публикации за 15.05.17

В Магнитогорске осужден бывший заместитель руководителя ОГИБДД УМВД города, обвиняемый сразу по четырем статьям УК РФ: мошенничество, получение взятки, мелкое взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ следственного управления СК РФ по Челябинской области, следствие и суд установили, что офицер регулярно получал взятки в виде услуг, имущества и денежных средств от физических и юридических лиц, которые осуществляли деятельности в области пассажирских и грузовых перевозок. Общая сумма полученной подсудимым выгоды составила более 800 тысяч рублей.

При этом, как отмечают в следственном ведомстве, воспользовавшись своими служебными полномочиями, бывший страж порядка отдавал заведомо незаконные устные распоряжения своим подчиненным не составлять административные протоколы. Кроме того, в 2015 году он получил 10 тысяч рублей якобы за оказание помощи при сдаче экзамена на получение водительских прав. Следователи установили его причастность не менее чем к 17 эпизодам преступлений.

Бывшему замначальника ОГИБДД УМВД назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 15.05.17

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