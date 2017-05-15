На Южном Урале сотрудник ФСБ сгорел в костре

В Брединском районе Челябинской области погиб 46-летний сотрудник пограничного управления ФСБ. Мужчина отдыхал со своими сослуживцами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 мая приятели отправились на рыбалку, варили на костре уху. Ближе к ночи все отправились отдыхать в лесной домик, а один из них остался сидеть возле огня. Под утро один из мужчин увидел, что товарищ лежит недалеко от тлеющего костра в горящей одежде. На него сразу же вылили воду, погасили огонь и вызвали медиков. Но было уже поздно.
По предварительной версии, мужчине стало плохо, он упал рядом с костром, непроизвольно повернулся на спину и попал в огонь.
По факту смерти сотрудника пограничного управления проводится проверка.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 15.05.17
Замначальника ГИБДД Магнитогорска получил 5 лет за «крышевание» маршруток. / Из квартиры жителя Челябинска вынесли сейф с миллионом рублей. / В Миассе бобер загнал испуганного ребенка на дерево в воде. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»