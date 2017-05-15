На Южном Урале сотрудник ФСБ сгорел в костре

Публикации за 15.05.17

В Брединском районе Челябинской области погиб 46-летний сотрудник пограничного управления ФСБ. Мужчина отдыхал со своими сослуживцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 мая приятели отправились на рыбалку, варили на костре уху. Ближе к ночи все отправились отдыхать в лесной домик, а один из них остался сидеть возле огня. Под утро один из мужчин увидел, что товарищ лежит недалеко от тлеющего костра в горящей одежде. На него сразу же вылили воду, погасили огонь и вызвали медиков. Но было уже поздно.

По предварительной версии, мужчине стало плохо, он упал рядом с костром, непроизвольно повернулся на спину и попал в огонь.

По факту смерти сотрудника пограничного управления проводится проверка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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