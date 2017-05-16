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Челябинск

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Публикации за 16.05.17

16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2017, вторник

  • 11:00 Челябинск – Аппаратное совещание губернатора с главами муниципальных образований Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Круглый стол «Музейное пространство Челябинской области. Проблемы консолидации» (музейно-выставочный центр государственного исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция партии «Справедливая Россия» «Россия без социальной справедливости» (пресс-зал ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе 54-«б»)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению VII Всероссийского Форума «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации» (большой зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Награждение победителей конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Старт проекта «Аллея успеха» (учебно-спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж УралГУФК», ул. Энгельса, 22)

  • 16:00 Челябинск – Открытие юбилейной выставка Евгения Ткаченко «А жизнь продолжается…» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе восточной башни)

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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