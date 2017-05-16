Покаялись: южноуральское правительство признало критику МЧС

Публикации за 16.05.17

Власти Челябинской области дали задний ход в споре с руководством Сибирского регионального центра МЧС.

Напомним, 3 мая начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко выразил крайнее недовольство подходом региональных властей к проблеме лесных пожаров. Руководство комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области продемонстрировало, как минимум, странную позицию при решении вопросов пожарной защиты региона: при ежедневном росте числа возгораний в природной среде и неблагоприятной погоде председатель комиссии Олег Климов, выступая от лица руководства области, не считает ситуацию опасной, отметил г-н Диденко.

На следующий день Олег Климов выразил категорическое несогласие с критикой. «Ситуация в лесах Челябинской области сложная, но управляемая, – стоит на своем чиновник. – Все необходимые меры приняты». Но сегодня, в ходе совещания главы региона с руководителями муниципалитетов, заместитель южноуральского губернатора фактически признал критику бывших коллег небезосновательной. «Ряд глав не организовал работу по предотвращению лесных пожаров в достаточной степени», – отметил чиновник.

По информации вице-губернатора, с начала пожароопасного сезона в Челябинской области зарегистрировано 297 пожаров (по данным ГУ МЧС – 328). Это существенно выше прошлогодних показателей.

Наиболее сложной ситуация остается в Кунашакском, Красноармейском, Чебаркульском и Сосновском районах. «Можно было бы говорить об особенностях местности, рекреационной нагрузке, если бы не было с чем сравнивать, – заявил Олег Климов. – К примеру, в некоторых муниципалитетах возгораний в 2,5 раза меньше, чем в лидерах антирейтинга».

Среди основных причин лесных пожаров чиновники называют поджоги. Например, с целью огневой обработки земельных участков: несмотря на уговоры областных властей и МЧС, южноуральцы продолжают устраивать палы, чтобы избавиться от прошлогодней травы. Вносят свою лепту и охотники, убеждены на местах и в областном правительстве. Так сложилось, что весенний охотничий сезон совпадает с началом пожароопасного периода, и действия любителей охоты зачастую приводят к возгораниям. Поэтому заместитель губернатора предложил отменить со следующего года весенний охотничий сезон. Глава региона Борис Дубровский поддержал предложение. Правда, с оговоркой: если будут такие же угрозы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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