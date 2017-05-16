В Челябинском супермаркете избили инвалида

Публикации за 16.05.17

В Челябинске проводят проверку по факту избиения инвалида сотрудниками службы охраны одного из супермаркетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инвалид второй группы обратился в полицию с заявлением, что в одном из супермаркетов города к нему обратились двое мужчин, которые представились охранниками и заявили, что подозревают его в краже товара. Мужчины потребовали показать содержимое карманов, но инвалид попросил вызвать полицию для досмотра. Тогда его завели в подсобку и нанесли серию ударов по телу и голове, после чего вышвырнули на улицу. Сразу после нападения мужчина обнаружил, что у него пропали деньги в сумме 2 тысячи рублей.

Личности нападавших установлены.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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