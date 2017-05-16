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Челябинск

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Публикации за 16.05.17

В детском парке на ЧМЗ завелся извращенец

В детском парке на ЧМЗ завелся извращенец

Жителей Челябинска предупреждают об эксгибиционисте, облюбовавшем детский парк в районе ЧМЗ. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам бдительных горожан, в парке имени Тищенко, систематически появляется подозрительный мужчина, которого уже несколько раз заметили за удовлетворением собственных сексуальных потребностей: извращенец прячется в кустах и мастурбирует, глядя на маленьких детей.

«Почему сотрудники полиции не ходят по территории парка хотя бы вечером? Постоянно бродят вокруг «Орленка», но кого они там ищут, не понять», – возмущаются горожане.

«За моим ребенком от самой школы и вплоть до дома плелся сзади, но в полиции сказали, что никаких насильственных действий не было и привлекать не за что, но они, дескать, примут этот факт во внимание», – сообщает один из пользователей. Другие отмечают, что также видели данного гражданина в других местах.

Посетители парка даже сумели запомнить его приметы. Утверждается, что он ходит с рюкзаком «Adidas» и черной одежде.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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