В Челябинске инвалиду насчитали по кредиту 10 000%

Публикации за 16.05.17

Жителю Челябинской области насчитали за незначительный кредит, выданный микрофинансовой организацией, 10 тысяч процентов годовых. Баснословная процентная ставка может стать рекордом в масштабах всей страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», началось все пять лет тому назад, когда инвалид второй группы решил «перехватить» 1 тысячу рублей до пенсии. Мужчина увидел в городе объявление одной из микрофинансовых организаций, которая предлагала займ любому, кто явится в ее офис с паспортом. Так мужчина и поступил – спустя какое-то время после подписания договора у него на руках уже была заветная тысяча.

Вот только на следующий месяц ему снова не хватило пенсии, пришлось еще раз обращаться за займом, правда, первую тысячу он не вернул. Спустя пару лет размер долга вырос до 43 тысяч рублей.

«Новый рекорд установили в Челябинской области – 2 тысячи 180% годовых. Если этот бардак не остановить, то за период 2014-2017 годов сумма может вырасти почти до 100 тысяч рублей или 10 тысяч процентов. Причем, кредитная организация оказалась недобросовестной. У нее даже нет статуса МФО, то есть она не имеет права на выдачу кредитов», – цитирует «Комсомльская правда» члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Вячеслава Курилини.

Теперь юристы ОНФ планируют отстаивать интересы пострадавшего инвалида в суде – им предстоит доказать незаконность начисления столь баснословных процентов на мизерную сумму, тем более что кредит был выдан организацией, не имеющей лицензии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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