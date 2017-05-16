Жителя Миасса убило огромной каменной глыбой

Публикации за 16.05.17

Жителя Миасса убило каменной плитой.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, труп мужчины нашли в одном из ангаров в районе Тургоякского шоссе. На 47-летнего миасца упала огромная каменная плита, сорвавшаяся с грузового крана.

Официально погибший не был связан никакими отношениями с предприятием, выполнявшим работы по перемещению груза.

Ведется следствие.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 16.05.17

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