Житель Челябинска пожаловался в УФАС на георгиевскую ленту в рекламе

Публикации за 16.05.17

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области предлагает южноуральцам выразить свое мнение по поводу рекламы, в которой используются символы Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из челябинцев возмутился рекламой местной стоматологической клиники, размещенной в офисном здании. Рекламодатель использовал в ней слово «Победа» вместе с изображением георгиевской ленты. Сейчас антимонопольное ведомство пытается установить рекламодателя и предлагает пользователям своего официального сайта ответить на вопрос, имеются ли в этой рекламе признаки оскорбления и неуважения в отношении символов Великой Победы.

В соответствии с действующим законодательством, в рекламной продукции не допускается использование нецензурных слов, оскорбительных и непристойных выражений, сравнений и образов, в том числе в отношении официальных государственных символов, объектов культурного наследия или символов той или иной религиозной конфессии. Нередко решение о возбуждении дела ФАС принимает и по результатам подобных опросов, поэтому все желающие могут высказать свое мнение на сайте ведомства до 22 мая этого года.

Челябинск, Олег Кирьянов

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