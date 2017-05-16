В Челябинской области обнаружили «антисанитарные» пельмени

Публикации за 16.05.17

В селе Коелга Еткульского района сотрудники Роспотребнадзора обнаружили антисанитарные условия на предприятии, занимающимся производством пельменей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у работников цеха отсутствовали необходимые документы и санитарные книжки, а овощи мылись даже в туалетной комнате.

«Бетонный пол с обрывками линолеума, дощатое покрытие пола также имеет многочисленные повреждения, с потолка свисает тенета, частично окрашенные стены растрескались. В цехе напрочь отсутствуют условия для мытья овощей, поэтому сотрудники делают это в туалете, мука хранится в мешках непосредственно на грязном полу, одежда работников хранится не в специальных шкафчиках, а непосредственно навалом в производственном цехе», – сообщают в пресс-службе УФССП.

По результатам проверки надзорного ведомства суд приостановил деятельность цеха сроком на 60 дней, исполнение данного постановления находится на контроле у судебных приставов.

Челябинск, Олег Кирьянов

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