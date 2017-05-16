В Челябинске с экс-главврача станции переливания крови взыскали более 1 млн рублей

Публикации за 16.05.17

С бывшего руководителя челябинской станции переливания крови взыскано более 1 млн рублей. Соответствующее решение принял Сосновский районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший медик впервые оказалась на скамье подсудимых еще в марте минувшего года по обвинению в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах при злоупотреблении служебным положением. По данным следователей, женщина выписывала премии подчиненным , но деньги присваивала. Всего таким образом она пополнила личный бюджет 1 миллион 200 тысяч рублей. За это ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года и штрафа в 350 000 рублей.

Теперь же прокурорам удалось взыскать с осужденной более 1млн рублей. Решение суда пока не вступило в свою силу, а потому может быть обжаловано в областном суде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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