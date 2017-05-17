Южноуральцы пристрастились к мобильной библиотеке «МегаФона»

Публикации за 17.05.17

Челябинцы стали чаще «пропадать» в мобильной библиотеке.

Связисты выяснили, какие книги «живут» в смартфонах южноуральцев. Мобильные читатели чаще всего интересуются романами «Шантарам», «Счастливая Россия» и книгами по развитию личной эффективности. Таковы данные предпочтений пользователей сервиса «МегаФон.Книги от Bookmate».

Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. По результатам опроса международного института исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день, либо хотя бы раз в неделю.

Все популярнее становится чтение книг на смартфоне. Жители Челябинской области входят в ТОП-5 самых читающих регионов на территории Большого Урала.

«Количество читающих с мобильных устройств постоянно увеличивается. И в этом нет ничего удивительного. Современные телефоны и планшеты заметно потеряли в весе, их комфортно держать в руках, а на широком экране может уместиться несколько страниц. И самое главное, благодаря скоростному мобильному интернету книги загружаются мгновенно», – отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Челябинске Анна Козлова.

Топ-5 книг зарубежных авторов

1. Грегори Дэвид Робертс. Шантарам

2. Джефф Сандерс. Доброе утро каждый день: Как рано вставать и все успевать

3. Дженнифер Уорф. Вызовите акушерку

4. Энн Тайлер. Уроки дыхания

5. Крис Бэйли. Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе

Топ-5 книг российских авторов

1. Борис Акунин. Счастливая Россия

2. Анна Красильщик. Три четверти

3. Антон Зайниев, Дарья Варламова. С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города

4. Андрей Солдатов, Ирина Бороган. Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас

5. Михаил Зыгарь. Вся кремлевская рать: Краткая история современной России

Сервис «МегаФон.Книги от Bookmate» – это доступ более чем к 100 тысячам книг на 17 языках мира. При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг – бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

Бывший руководитель предприятия Миасского филиала Гохрана отправится в колонию за откат в 23,7 миллиона рублей. / В Челябинске с экс-главврача станции переливания крови взыскали более 1 млн рублей. / В Челябинской области обнаружили «антисанитарные» пельмени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»