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Челябинск

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Публикации за 17.05.17

«Это наши соседи, родственники, коллеги»: На Южном Урале за год выявлено 4,5 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

«Это наши соседи, родственники, коллеги»: На Южном Урале за год выявлено 4,5 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

В Челябинской области отмечается высокая пораженность ВИЧ-инфекциями. Как передает РИА «Новый День», с момента первого обнаружения больного вирусом иммунодефицита на Южном Урале в 1991 году и до настоящего времени общая численность заболевших превысила 45 тысяч человек, из них 9 тысяч 495 погибли. Примечательно, что больше половины летальных исходов произошло вследствие заражения больных туберкулезом. В прошлом году выявлено 4 тысяч 400 новых случаев заражения ВИЧ среди южноуральцев.

По данным областного минздрава, в последние два года отмечается рост передачи инфекций половым путем. Увеличивается и возраст больных. Если в 2000-ых годах заболеванию, в основном, были подвержены южноуральцы от 20 до 29 лет, сегодня большинство носителей ВИЧ – мужчины и женщины 30-40 лет.

Наряду с увеличением заболеваемости в числе заразившихся опасным вирусом вновь регистрируются подростки. По данным замруководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лучининой, за последние два года ВИЧ диагностирован у 31 жителя Челябинской области в возрасте от 15 до 20 лет. Всего в регионе заражены смертельной инфекцией порядка 300 детей. «Сейчас в нашем окружении 35 тысяч инфицированных, об этом надо помнить. Ведь это наши соседи, родственники, знакомые», – добавила Лучинина.

На профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекций в текущем году из федерального и областного бюджетов выделено порядка 85 миллионов рублей, еще около 60 миллионов направлено на проведение антиретровирусной терапии.

Челябинск, Юлия Димова

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