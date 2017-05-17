Здоровью южноуральцев угрожают ВИЧ-диссиденты

Публикации за 17.05.17

В Челябинской области носители ВИЧ отказываются от лечения и игнорируют технику безопасности.

Как передает корреспондент «Новый День», ежегодно более 1 миллиона южноуральцев проходят обследование на наличие вируса иммунодефицита. Согласно официальной статистике, на сегодняшний каждый 98 житель региона заражен ВИЧ-инфекцией. После выявления заболевания пациент должен попасть в диспансерную группу и встать на учет, затем, если того требуют показания, получить антиретровирусную терапию и регулярно наблюдаться у врачей. Однако на практике все происходит иначе.

«Имеет место так называемое ВИЧ-диссиденство: есть и отказы, и прямое уклонение и скрытие своего статуса. В итоге на диспансерный учет к нам попадают лишь порядка 74% носителей смертельного вируса, приверженность к лечению имеется у 83% больных. Не считая важным наблюдаться в медучреждении, больные ВИЧ становятся источником дальнейшего распространения инфекции», – отмечает замруководителя областного минздрава Виктория Сахарова.

Особое место в структуре ВИЧ-диссиденства занимают южноуральцы, ранее находившиеся в местах лишения свободы. По данным главврача областного центра СПИДА Маргариты Радзиховской, из 16-17 тысяч южноуральских заключенных ВИЧ диагностирован у 13% арестантов (2 тысячи 210 человек). При этом ежегодно из учреждений ФСИН освобождается порядка 5 тысяч человек. Куда деваются осужденные, больные ВИЧ, представители минздрава ответить затрудняются. При этом регистрируется увеличение уровня заболеваемости среди женщин «бальзаковского возраста», вступающих в половую связь с бывшими заключенными.

Кстати, более 5 случаев отказа от приема препаратов, регистрируемых за год, приходится именно на ВИЧ-инфицированных жительниц Челябинской области.

Добавим, на сегодняшний день среди наиболее пораженных заболеваемостью территорий специалисты называют Верхний Уфалей, Карабаш, Коркино, Еманжелинск, Челябинск и Магнитогорск.

Челябинск, Юлия Димова

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