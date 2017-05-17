NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Налетчики с пистолетом ограбили офис МФО в Челябинске

Налетчики с пистолетом ограбили офис МФО в Челябинске

Двое челябинцев, вооруженных пистолетом, вломились в офис микрокредитования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Челябинска, злоумышленники зашли в павильон возле остановки «Педучилище» на улице Молодогвардейцев накануне примерно в половине второго дня. В тот момент в помещении офиса находилась только 31-летняя сотрудница микрофинансовой организации. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, преступники похитили из кассы 5 тысяч 400 рублей.

На данный момент по факту этого происшествия открыто уголовное производство, однако, как утверждают в полиции, розыск злоумышленников пока не дал результатов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

Астрофизики нашли подтверждение обитаемости планета Proxima b. Благодаря компьютерному моделированию. / Здоровью южноуральцев угрожают ВИЧ-диссиденты. / Отец ребенка-инвалида из Верхнего Уфалея, умершего без должного ухода, направлен на исправительные работы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter