Налетчики с пистолетом ограбили офис МФО в Челябинске

Публикации за 17.05.17

Двое челябинцев, вооруженных пистолетом, вломились в офис микрокредитования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Челябинска, злоумышленники зашли в павильон возле остановки «Педучилище» на улице Молодогвардейцев накануне примерно в половине второго дня. В тот момент в помещении офиса находилась только 31-летняя сотрудница микрофинансовой организации. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, преступники похитили из кассы 5 тысяч 400 рублей.

На данный момент по факту этого происшествия открыто уголовное производство, однако, как утверждают в полиции, розыск злоумышленников пока не дал результатов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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