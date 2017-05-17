В Челябинске в 6 раз вырослка смертность от передозировки наркотиков

Публикации за 17.05.17

Число умерших от передозировки наркотиков в Челябинской области выросло в четыре раза. С начала года зарегистрировано 119 летальных исходов, за тот же период минувшего года было зафиксировано 29 смертей. Об этом заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске смертность от употребления наркотиков повысилась в 6 раз – 92 случая против 15 в прошлом. Большинство погибших употребляли определенный тип синтетических веществ. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить объем партии, каналы завоза и распространения, чтобы локализовать ситуацию.

При этом Савченко отметил, что в области пока не могут справиться с рекламой наркотических средств на стенах жилых домов.

Наиболее неблагополучная ситуация зафиксирована в микрорайоне Парковый-2. К уничтожению подобных объявлений, помио коммунальщиков, планируется привлечь волонтеров.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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