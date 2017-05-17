Пошалил: житель Копейска отобрал у знакомого 3 миллиона рублей

Публикации за 17.05.17

Городской суд Копейска вынес приговор в отношении местного жителя, совершившего вооруженное разбойное нападение на семейную пару.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел в ноябре минувшего года на улице Науки в Копейске: мужчина подкрался к автомобилю, в салоне которого находилась семейная пара, приставил к голове женщины пистолет и, угрожая убийством, забрал портфель с крупной суммой, лежавший на заднем сиденье авто. Впрочем, скрыться с похищенными деньгами злоумышленник не смог – хозяин портфеля, набравшись смелости, догнал грабителя и задержал его.

Во время судебных разбирательств мужчина свою вину признать отказался, заявив, что он действовал лишь из хулиганских побуждений, потому что ранее поссорился с водителем и решил просто выбросить его вещи из автомобиля. Однако суд признал его виновным в разбойном нападении и приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и 2 месяца.

Челябинск, Олег Кирьянов

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