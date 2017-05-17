NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Пошалил: житель Копейска отобрал у знакомого 3 миллиона рублей

Пошалил: житель Копейска отобрал у знакомого 3 миллиона рублей

Городской суд Копейска вынес приговор в отношении местного жителя, совершившего вооруженное разбойное нападение на семейную пару.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел в ноябре минувшего года на улице Науки в Копейске: мужчина подкрался к автомобилю, в салоне которого находилась семейная пара, приставил к голове женщины пистолет и, угрожая убийством, забрал портфель с крупной суммой, лежавший на заднем сиденье авто. Впрочем, скрыться с похищенными деньгами злоумышленник не смог – хозяин портфеля, набравшись смелости, догнал грабителя и задержал его.

Во время судебных разбирательств мужчина свою вину признать отказался, заявив, что он действовал лишь из хулиганских побуждений, потому что ранее поссорился с водителем и решил просто выбросить его вещи из автомобиля. Однако суд признал его виновным в разбойном нападении и приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и 2 месяца.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

В Челябинске в 6 раз вырослка смертность от передозировки наркотиков. / Новшества ЕГЭ-2017: задачи без тестов, сканы работ и тревожная метка. / СК: второклассницу Златоуста насиловали двое подростков. Еще один стоял в стороне.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter