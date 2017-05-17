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Челябинск

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Публикации за 17.05.17

В центре Челябинска маршрутка столкнулась с троллейбусом

В центре Челябинска маршрутка столкнулась с троллейбусом

В центре Челябинска троллейбус столкнулся с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 19 часов на проспекте Ленина между Алым Полем и улицей Энгельса. Троллейбус маршрута №17 следовал в крайне правом ряду, а «Фиат», выполняющий маршрут №78, по всей видимости, пытался перестроится из средней полосы в правую, но не рассчитал интервал – по сути, просто «подрезал» троллейбус и получил удар сзади (у маршрутки разбиты фонари).

Информации о пострадавших пока нет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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