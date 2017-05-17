В Увелке обокрали дом депутата ЗСЧО

Публикации за 17.05.17

В Увельском районе Челябинской области разыскивают мужчину, ограбившего дом депутата Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленник проник в помещение через окно, сломав решетку, похитил электронную технику и ювелирные украшения. Вора зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник вылезает из подвала, осматривает мебель в помещении. Предварительно установлено, что ущерб от его действий составил порядка 50 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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