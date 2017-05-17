В Челябинске пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Публикации за 17.05.17

В Челябинске пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки: тело пожилой женщины обнаружили во дворе дома, расположенного в Курчатовском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, пенсионерка выпала из окна квартиры на пятом этаже.

По словам знавших погибшую, она много лет работала в одном из городских колледжей. «Пожилая и вполне адекватная женщина, была нашим преподавателем, теперь вот вся группа в шокированном состоянии», – цитирует 31tv студентов погибшей.

Точную причину ее смерти вместе с обстоятельствами этого происшествия предстоит выяснять сотрудникам Следственного комитета. По факту обнаружения тела погибшей проводится предварительная проверка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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