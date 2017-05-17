Самые крутые слухи недели: выпьем с горя – где стаканчик?

Публикации за 17.05.17

Байки от губернатора, заговор в ЗакСе, новости эмиграции, переобувшийся борец и кое-что о какашках – все это в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Обидки

Говорят, что губернатора Дубровского страшно задела заказуха в ряде СМИ ( как полагает сам БАД, остатков команды Юревича) о том, что дескать из-за народной нелюбви его отправляют в отставку и он, де, в администрации сидит на чемоданах, ест – пьет из пластиковой посуды… И теперь каждому важному посетителю губернатор, наливая «рюмку чая», с горькой иронией говорит: «Вот посмотрите, как я сижу на чемоданах». Большинство «пришельцев» вообще не понимают о чем речь, и губернатор начинает со смаком пересказывать им сплетню...

Самое занятное в этой истории, что «заказали» дискредитирующую Дубровского аналитику не Юревич и К, а вполне себе «легитимные» коммерсанты из строительной сферы, которых уже достали магнитогорские, похлеще Юревича уводящие весь «кошерный» и даже вполне задрипанный бизнес под «своих» человечков.

Креативненько

Болтают, на фоне проблем многолетнего монополиста на рынке тротуарной плитки – вице-спикера ЗакСа Карликанова и на не менее мрачном экологическом региональном фоне, неуёмный Андрей Косилов, вдохновившись примером своего давнего «авторитета» Александра Аристова (что планирует из какашек красногорских свинюшек формовать и обжигать кирпичики), задумал делать из «своего» помёта эту самую плитку. Ну, в общем, флаг в руки – главное, чтобы продукт строительного передела, образно говоря, «не пах».

Полку эмигрантов прибыло

Говорят, что еще один, когда-то известный, челябинский предприниматель – Игорь Свеженцев продает все южноуральские активы. Кто-то утверждает, что он болен и хочет уехать из зоны экологического бедствия на итальянскую Ривьеру. Кто-то – что он практически разорен и пытается выжать последние капли «из камня». Есть версия, что бизнесмена прижали ввиду крайней неэкологичности одного из его предприятий по производству минераловатных плит. Устойчивы лишь сведения, что покупают недвижимость и предприятия Свеженцева некие структуры, «близкие к нынешнему челябинскому градоначальнику Тефтелеву».

«Не подправить ли нам что-нибудь в консерватории?!»

Инсайдеры сообщают, что г-ну Мякушу и другим его товарищам по партии – коммерсантам (и одновременно народным избранникам) вообще-то не очень уютно работать с бывшим прокурором Челябинска и области Брагиным. Мало того, что Брагин знает все их «шахер-махеры» из прошлой, да и нынешней реальности, так он еще с полувзгляда считывает все «нужнички» в принимаемых документах. Поэтому среди баобабов ЗакСа вызрел бунт против казуиста- юриста. Убрать Брагина невозможно, и это знают все. Однако сообразительный Мительман предложил «перекинуть» Анатолия Ивановича, например, на культуру…

Откат

Говорят, коммунист – депутат – многодетный отец – историк по первому образования г-н Нациевский начинает отходить от заявленной позиции в отношении Улицкой и пр. Мнения других членов экспертного сообщества привело его к мысли, что неуклюже сформулированное недоумение по поводу делает из него мракобеса. А Нациевский ни для себя лично, ни для партячейки не видит ничего хорошего в том, что их представляют этакими махрово-кондово-посконными гонителями деятелей культуры и полиграфии.

Для исправления имиджа, говорят, он намерен нанять парочку технологов и культурологов. И правильно – давно пора коммунистам в голодную пору протянуть руку финансовой помощи пролетариям интеллектуального гуманитарного труда.

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