В центре Миасса «скорая» вылетела на встречку и «поймала» Мерседес

Публикации за 19.05.17

В Миассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Причем, вина за эту аварию лежит именно на водителе медицинского автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Миасса, инцидент произошел в центре города на улице Романенко. Водитель автомобиля «Фиат» торопился забрать бригаду медиков, чтобы отвезти их на вызов, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В ДТП никто не пострадал.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 19.05.17

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