NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

В центре Миасса «скорая» вылетела на встречку и «поймала» Мерседес

В центре Миасса «скорая» вылетела на встречку и «поймала» Мерседес

В Миассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Причем, вина за эту аварию лежит именно на водителе медицинского автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Миасса, инцидент произошел в центре города на улице Романенко. Водитель автомобиля «Фиат» торопился забрать бригаду медиков, чтобы отвезти их на вызов, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В ДТП никто не пострадал.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 19.05.17

Трое челябинцев предстанут перед судом за контрабанду марихуаны из Канады. / В Челябинской области легковушка перевернула передвижную лабораторию РЖД, есть пострадавшие. / Нетрезвый южноуралец покалечил две иномарки на стоянке, а между авариями успел поспать.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter