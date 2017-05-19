Челябинская полиция установит круглосуточный надзор за микрорайоном «Парковый»

Публикации за 19.05.17

Челябинский микрорайон «Парковый» берут под особый контроль полиции.

Как уже сообщал «Новый День», микрорайон «Парковый» в последнее время стал часто фигурировать в криминальных сводках. Так, недавно группа подростков напала на мужчину с женщиной. Ранее во дворе одного из домов убили местного жителя.

Правоохранительные органы планируют изменить график работы патрулей в микрорайоне: теперь полиция будет дежурить в «Парковом» не только днем, но и ночью.

«С целью стабилизации оперативной обстановки и профилактики преступлений и правонарушений, Управление МВД РФ по Челябинску приняло дополнительные меры по охране порядка и общественной безопасности на территории микрорайона «Парковый». Увеличено количество наружных патрулей, как автомобильных, так и пеших, также изменено время несения службы. В ночное время патрулировать район будет максимальное количество стражей порядка», – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Олег Кирьянов

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