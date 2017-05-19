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Челябинск

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Публикации за 19.05.17

Челябинская полиция установит круглосуточный надзор за микрорайоном «Парковый»

Челябинская полиция установит круглосуточный надзор за микрорайоном «Парковый»

Челябинский микрорайон «Парковый» берут под особый контроль полиции.

Как уже сообщал «Новый День», микрорайон «Парковый» в последнее время стал часто фигурировать в криминальных сводках. Так, недавно группа подростков напала на мужчину с женщиной. Ранее во дворе одного из домов убили местного жителя.

Правоохранительные органы планируют изменить график работы патрулей в микрорайоне: теперь полиция будет дежурить в «Парковом» не только днем, но и ночью.

«С целью стабилизации оперативной обстановки и профилактики преступлений и правонарушений, Управление МВД РФ по Челябинску приняло дополнительные меры по охране порядка и общественной безопасности на территории микрорайона «Парковый». Увеличено количество наружных патрулей, как автомобильных, так и пеших, также изменено время несения службы. В ночное время патрулировать район будет максимальное количество стражей порядка», – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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