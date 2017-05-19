Южноуральского машиниста поезда сняли с состава на границе с Казахстаном

Публикации за 19.05.17

В Челябинской области приставы настигли должника на рабочем месте: из-за непогашенного кредита машиниста поезда сняли с состава на границе с Казахстаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, исполнительное производство о взыскании с челябинца задолженности в размере 260 тысяч рублей в пользу банка было открыто сотрудниками Ленинского отдела судебных приставов Челябинска два года тому назад. Изначально судебные приставы долго не могли установить место работы должника. Данные о том, что мужчина является сотрудником железной дороги, поступили ведомству только в минувшем году. Чуть более чем за год задолженность мужчины была практически полностью погашена – оставалось заплатить порядка 20 тысяч рублей.

Однако ограничение на выезд, которое было применено к должнику ранее, осталось в действии. Отправляясь в соседнюю республику в свою первую заграничную командировку, мужчина забыл, что ему запрещено покидать территорию России. Во время перехода через государственную границу его сняли с поезда, состав повел второй машинист. Впрочем, уже на следующий день должник лично приехал к приставам, рассказал о произошедшем и попросил квитанции для окончательного погашения задолженности. После того, как он предъявил оплаченную квитанцию, ограничение на выезд было аннулировано.

Челябинск, Олег Кирьянов

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