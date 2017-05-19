«Красное и белое» жалуется на незаконный демонтаж своей рекламы в Магнитогорске

Публикации за 19.05.17

Сразу несколько компаний, работающих под брендом «Красное и белое», обратились в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области с заявлением о незаконном монтаже рекламных конструкций и отделки входных групп и фасадов одноименных магазинов органами местного самоуправления в Магнитогорске.

Как сообщил РИА «Новый День» в УФАС, в феврале текущего года Арбитражный суд признал незаконной рекламой конструкцию магазина «Красное и белое» на одном из зданий Магнитогорска. Поскольку разрешения на размещение конструкции у компании не было, органы местного самоуправления потребовали ее демонтировать.

Как считают обратившиеся с жалобой компании, действия магнитогорской администрации содержат в себе признаки нарушения требований «Закона о защите конкуренции». В соответствии с ним, органы местного самоуправления не могут осуществлять действия, которые могут привести к нарушению конкуренции. Представители компаний требуют УФАС признать такие действия незаконными. Иными словами, предприниматели возмутились тем, что их рекламу демонтировали, а вот реклама конкурентов остается нетронутой. В связи с этим они заподозрили чиновников в покровительстве конкурирующим торговым сетям.

С целью проверки обоснованности действий городских чиновников Управление ФАС подготовило запрос в администрацию Магнитогорска о предоставлении информации об основаниях проведения демонтажа указанных конструкций. При этом, по упомянутым в жалобе компаний фактам дело пока не возбуждалось – проводится лишь проверка, по итогам которой антимонопольное ведомство даст правовую оценку действиям администрации.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 19.05.17

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