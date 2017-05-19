Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru» сэкономили 100 миллионов рублей

Публикации за 19.05.17

Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru», участвующие в проекте «Практичный выбор», за год сэкономили на услугах связи почти 100 миллионов рублей.

В прошлом году операторы объединили домашний интернет и цифровое ТВ с мобильной связью и предоставили клиентам возможность экономить до 600 рублей каждый месяц. В проекте участвует более 120 тысяч человек из 32 городов России. На территории Большого Урала предложение действует в Екатеринбурге, Ижевске, Кургане, Магнитогорске, Тюмени, Челябинске, Перми и Кирове.

Пользователь получает постоянную скидку в размере 20% на услуги «МегаФона» и еще 20% – на интернет и цифровое ТВ от «Дом.ru» (скидка на моно-интернет – 10%). Акция распространяется на один договор с «Дом.ru» и от 1 до 3 номеров, зарегистрированных на одного абонента «МегаФона». Предложение выгодно для семейного бюджета: скидка предоставляется на каждую SIM-карту.

Чтобы получить возможность экономить, действующим клиентам обоих операторов нужно с паспортом подойти в любой центр продаж «МегаФона» или «Дом.ru» и оставить заявку на участие в акции. Скидка будет предоставлена с текущего или следующего периода начисления абонентской платы в зависимости от тарифа. Новые клиенты могут ознакомиться с тарифами и оставить заявку на подключение на сайте www.megafon.domru.ru.

«Существенное снижение оттока и увеличение срока пребывания клиента с компанией – наша долгосрочная цель. Поэтому проекты, направленные на создание максимально комфортных условий обслуживания цифровым клиентам, находятся в фокусе нашего внимания. Проект с «Дом.ru» позволяет получать клиентам услуги связи от лидеров рынка, и это выгодно отличает его от других подобных предложений», – отмечает коммерческий директор «МегаФона»Влад Вольфсон.

«Мы реализуем проект с «МегаФоном» в соответствии с бизнес-планом и видим хороший эффект от вложенных инвестиций. Большинство клиентов пользуются несколькими видами услуг связи. Мы внимательно изучили обратную связь от них и сформировали предложение с уникальным набором характеристик, поэтому каждый месяц количество участников «Практичного выбора» растет, а отток снизился на 30%, чем в среднем по базе. Пакетирование мобильных и фиксированных услуг становится одним из трендов отрасли. Клиенты экономят, не ограничивая себя в использовании услуг связи», – добавляет Андрей Чазов, директор по маркетингу «Дом.ru».

Совместный проект позволяет значительно снизить расходы на связь и при этом пользоваться качественными продуктами. Клиенты «Дом.ru» смотрят 213 телеканалов, сразу 84 из которых в HD – это максимум среди федеральных операторов платного ТВ. «МегаФон» – лидер в области мобильного интернета – предлагает мобильный интернет-доступ на скорости до 450 Мбит/с.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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