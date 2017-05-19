В Миассе собирают подпись против новой свалки

Публикации за 19.05.17

Жители Миасса организовали сбор подписей против строительства новой городской свалки. Горожане уверены, что новый полигон для твердых бытовых отходов оставит Миасс без питьевой воды.

Как уже сообщал «Новый День», миасские власти решили обустроить новую свалку всего в пятнадцати километрах от черты города, недалеко от поселка Осьмушка, так как старая свалка, работающая с 1946 года, давно переполнена.

Выбор места для нового полигона всерьез встревожил местных жителей. Рядом расположено Верхнее-Иремельское водохранилище, снабжающее город питьевой водой. Плюс ков сему, эксперты выдали заключение, исключающее возможность размещения свалки на данному участке: местные скальные породы имеют большое количество трещин, а это значит, что во время паводка или сильного дождя грунтовые воды могут выйти на поверхность.

К слову, пять лет тому назад этот участок возле поселка Осьмушки уже пытались рассмотреть как место под новую свалку, но в 2012 году его удалось отстоять. Теперь же все начинается снова. По словам главы управления экологии и природопользования Миасса Петра Брусянина, никакой опасности для окружающей среды будущая свалка не несет – такое заключение дано Роснедрами: «Никаких полезных ископаемых на этом участке нет, зато имеются выстилающие породы, на которых как раз и можно размещать подобные объекты», – цитирует Брусянина «Комсомольская правда».

Сообщается, что к сентябрю городское управление экологии планирует завершить комплексное обследование этой территории, после чего городская администрация займется выбором инвестора, которому предстоит спроектировать и построить новый полигон ТБО.

Вот только жители близлежащих поселков считают, что власти умышленно игнорируют результаты независимой экспертизы, подменяя их своими собственными выводами. Поэтому они начали сбор подписей под обращением к российскому президенту Владимиру Путину и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 19.05.17

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