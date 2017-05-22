В Челябинске маршрутка врезалась в «Мерседес»

Публикации за 22.05.17

В Челябинске маршрутка столкнулась с «Мерседесом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице Братьев Кашириных возле Торгового центра.

Водитель микроавтобуса «Ситроен», следовавшего по маршруту номер 39, проехал остановку, потом притормозил и начал сдавать назад. Тут-то его и «настигла» ехавшая следом иномарка. По предварительным данным в ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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