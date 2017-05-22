Челябинец пытался пронести в развлекательный комплекс гранату

Публикации за 22.05.17

В Челябинске задержали мужчину пытавшегося пронести макет гранаты РГД-5 в один из торгово-развлекательных комплексов города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе войск Национальной гвардии Российской Федерации, инцидент произошел в минувшую субботу утром, примерно в пять часов по местному времени. У входа в один из развлекательных комплексов сотрудники охранного предприятия «Витязь» остановили мужчину, который, после того, как его не пустили в заведение, угрожал применить предмет, внешне напоминающий гранату РГД-5. К месту происшествия сразу же вызвали сотрудников полиции, которые и задержали указанного гражданина до установления его личности и обстоятельств инцидента. Задержанный оказался местным жителем 1987 года рождения.

Дабы выяснить степень опасности указанного предмета для здоровья и жизни окружающих к месту происшествия были вызваны бойцы ОМОН Росгвардии. Специалисты инженерно-технической группы отряда особого назначения впоследствии установили, что предмет, которым задержанный угрожал охранникам, является макетом гранаты РГД-5 и не представляет никакой угрозы.

Сейчас проводятся соответствующие проверки, по итогам которых полиция примет процессуальное решение в отношении дебошира.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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